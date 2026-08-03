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Мир

Умеров назначен главой СВР Украины, Клименко стал его преемником в Совете безопасности

Украина
Война в Украине
Владимир Зеленский
время публикации: 03 августа 2026 г., 15:18 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 15:30
Умеров назначен главой СВР Украины, Клименко стал его преемником в Совете безопасности
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Умеров назначен главой СВР Украины, Клименко стал его преемником в Совете безопасности
AP Photo/Evgeniy Maloletka

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки Рустема Умерова, который ранее был секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. В 2023-2025 годах он занимал пост министра обороны.

При этом Зеленский заявил, что Умеров продолжит работу на дипломатическом направлении, в частности, отвечая за переговоры с США, а также заниматься координацией сотрудничества в сфере беспилотных технологий, причем не только с государствами Ближнего Востока.

На пост секретаря СНБО назначен Игорь Клименко, который до отставки правительства занимал пост министра внутренних дел. Клименко считался одним из ведущих претендентов на портфель министра обороны Украины. Вопрос о преемнике главы оборонного ведомства Михаила Федорова остается открытым.

Мир
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