Подросток четыре часа плыл по морю, чтобы спасти семью у берегов Западной Австралии

Подросток сумел спасти свою мать и двух младших братьев и сестер, проведя четыре часа в воде в сумерках и при неспокойном море после того, как их унесло далеко от берега на юго-западе Западной Австралии.

Семья отдыхала в Квиндалупе, примерно в 200 километрах к югу от Перта, когда в днем 30 января сильный ветер вынес их надувные сапборды и байдарку в открытое море в районе залива Географ. 13-летний мальчик, Остин Аппельби, сначала попытался добраться до берега на байдарке, чтобы позвать на помощь. Однако лодка начала наполняться водой, и ему пришлось преодолеть около четырех километров вплавь. В интервью он рассказал, что все это время ему приходилось "сражаться с сильным волнением", плывя в спасательном жилете. Спустя два часа в воде он снял спасательный жилет, решив, что так сможет плыть быстрее.

"В какой-то момент мне показалось, что я что-то увидел под водой, и я сильно испугался, но все время повторял себе, что обязательно выживу", – вспоминал он. Чтобы не поддаться панике, подросток старался думать о "самых приятных вещах" в своей жизни и сохранять позитивный настрой. "Я очень тяжело дышал, но почти не ощущал усталости", – рассказал он.

Добравшись до берега после многочасового заплыва, он сразу бросился искать помощь. Когда он вышел на сушу, то сразу упал на песок и просто лежал, но потом ему пришлось пробежать еще около двух километров до телефона. "Я позвонил по номеру 000 и сказал: "Нужны вертолеты, нужны самолеты, нужны лодки – моя семья в море". Я говорил очень спокойно. Наверное, это был просто сильный шок".

Сообщение о том, что семью унесло в море, поступило в полицию Западной Австралии 30 января около 18:00. Сразу была развернута масштабная поисково-спасательная операция с участием водной полиции, добровольной морской спасательной службы и спасательного вертолета. В 20:30 спасатели с воздуха заметили 47-летнюю женщину, 12-летнего мальчика и 8-летнюю девочку – они держались за доску для серфинга. К ним направили лодку добровольцев, и всех троих благополучно подняли на борт.

Командир добровольной морской спасательной службы Naturaliste Пол Бресланд сообщил, что семью обнаружили примерно в 14 километрах от берега – несколько часов они боролись с волнами в открытом море. По его словам, подробное описание цвета байдарки и досок, которое дал подросток, сыграло ключевую роль в поисках. Медики St John WA осмотрели пострадавших, после чего их доставили в медицинский центр Басселтона. Представитель службы назвал произошедшее "удивительным спасением" и отметил "смелость и решительность" подростка.