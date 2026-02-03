Мэр Парижа уходит из X: "Глобальная клоака"

Мэр Парижа Анн Идальго приняла решение закрыть свою страницу в социальной сети X, назвав ее "глобальной клоакой". По ее словам, в последние годы X стала оружием массового уничтожения демократии.

Политик присоединилась к Twitter в 2009 году и активно пользовалась этой платформой, отмечает France 24. В 2022 году компанию приобрел Илон Маск, переименовавший ее в X и изменивший цензурную политику. Среди тех, кто столкнулся с нападками, была и мэр французской столицы.

Идальго заявляет, что X стала ареной для распространения антисемитизма и расизма. "Список злоупотреблений бесконечен". При этом она подчеркивает: закрыта только ее страница, муниципалитет продолжит публиковать информацию в этой социальной сети.