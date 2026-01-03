Месяц мусульманского наследия в Нью-Йорке: зеленым подсвечены 16 объектов, включая мемориал 9/11

Власти штата Нью-Йорк впервые решили подсветить 16 национальных объектов зеленым цветом в честь месяца мусульмано-американского наследия. В числе подсвеченных сооружений оказался и One World Trade Center – небоскреб Всемирного торгового центра, построенный на месте разрушенных башен-близнецов.

Как отмечается, акция прошла на следующий день после вступления в должность Зохрана Мамдани, ставшего первым мэром Нью-Йорка мусульманского вероисповедания.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что "стойкость, сострадание и вклад мусульманских общин помогают делать наш штат сильнее". Власти подчеркнули, что акция призвана отметить вклад мусульмано-американских сообществ в жизнь Нью-Йорка.