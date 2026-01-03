Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1410-й день войны

Минобороны РФ 3 января 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Груновка, Кондратовка, Писаревка и Шостка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Старица, Терновая и Чугуновка Харьковской области. ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Грушевка, Купянск-Узловой, Сеньково и Смородьковка Харьковской области. Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 210 военнослужащих, боевая бронированная машина, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены пять складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Бондарное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Закотное, Кондратовка, Константиновка, Малиновка и Резниковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 220 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, в том числе два иностранного производства. Уничтожен склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых, аэромобильной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Новый Донбасс, Родинское, Торецкое, Удачное Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили до 400 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике десантно-штурмовой бригады и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Зализничное, Петровка, Воздвижевка и Риздвянка Запорожской области. ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей, две боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе "Vampire" чешского производства и артиллерийское орудие. Уничтожен склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Орехов Запорожской области и Садовое Херсонской области. Потери противника составили до 40 украинских военнослужащих, девять автомобилей, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "IRIS-T" производства ФРГ, три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах вооруженных сил и военно-промышленного комплекса Украины, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, радиолокационной станции противовоздушной обороны, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты пятнадцать управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 124 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 107003 беспилотных летательных аппарата, 642 зенитных ракетных комплекса, 26871 танк и другие боевые бронированные машины, 1636 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32360 орудий полевой артиллерии и минометов, 50714 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 156200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 172 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).