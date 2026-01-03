США: нанесены "точечные удары по узлам управления и снабжения" в районе Каракаса

Официальный представитель министерства обороны США подтвердил, что в рамках операции "по защите региональной стабильности и борьбе с транснациональной преступностью" были нанесены "точечные удары по узлам управления и снабжения" в районе Каракаса.

О полномасштабном наземном вторжении пока не заявляется, но удары по Ла-Карлоте официально признаны.

Государственное телевидение Венесуэлы (VTV) вышло в эфир из защищенного бункера.

Президент Николас Мадуро объявил "чрезвычайное положение в стране", отметив также, что "Соединенным Штатам не удастся захватить ресурсы страны". По данным Венесуэлы, целью нападения является "захват" нефти и полезных ископаемых Каракаса. Правительство объявило о полной мобилизации.

Американские военные подтвердили, что задействовали авиацию с авианосца "Джеральд Форд". В официальных сводках операция упоминается как часть усилий по пресечению деятельности наркокартелей, связанных с руководством страны.