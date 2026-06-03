Руководство ДНР заявило об убитых и раненых в результате попадания БПЛА в автобус
время публикации: 03 июня 2026 г., 10:13 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 10:43
Глава "Донецкой Народной Республики" Денис Пушилин заявил, что в результате удара БПЛА по рейсовому автобусу "Москва – Симферополь" в городе Енакиево погибли семь человек, еще 11 получили ранения, передает "Интерфакс".
10 пострадавших, в том числе ребенка, госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.
Сведения об убитых и раненых уточняются.
Накануне вечером Пушилин сообщал об одном погибшем и шести пострадавших в результате ударов ВСУ по территории ДНР. Были повреждены грузовые и гражданские автомобили в Светлодарске, Углегорске, Горловке, Дебальцево, а также на кольцевой автодороге в Донецке.
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