Руководство ДНР заявило об убитых и раненых в результате попадания БПЛА в автобус

Глава "Донецкой Народной Республики" Денис Пушилин заявил, что в результате удара БПЛА по рейсовому автобусу "Москва – Симферополь" в городе Енакиево погибли семь человек, еще 11 получили ранения, передает "Интерфакс".

10 пострадавших, в том числе ребенка, госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

Сведения об убитых и раненых уточняются.

Накануне вечером Пушилин сообщал об одном погибшем и шести пострадавших в результате ударов ВСУ по территории ДНР. Были повреждены грузовые и гражданские автомобили в Светлодарске, Углегорске, Горловке, Дебальцево, а также на кольцевой автодороге в Донецке.