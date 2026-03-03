"Файлы Эпштейна". Клинтон объяснил фото из Брунея, где он лежит в джакузи с незнакомкой

Бывший президент США Билл Клинтон на закрытых показаниях Конгрессу по делу осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна рассказал, что скандальная фотография, на которой он запечатлен в джакузи с одной из предполагаемых жертв, была сделана в Брунее, где он находился по инициативе Фонда Клинтона, передает KUOW.

По словам Клинтона, закрытое посещение бассейна в комплексе при отеле в тот вечер организовал султан Брунея, по приглашению которого экс-президент остановился в отеле и посетил бассейн.

"В конце я вышел и обессиленный отправился спать", – сказал Клинтон, не пояснив, почему именно он был "обессилен". При этом бывший президент утверждал, что не помнит никого, кто был с ним в джакузи, и выразил уверенность в том, что не в ступал в сексуальный контакт с находившейся рядом с ним женщиной, которую он не знает.

Фотографию, о которой идет речь, представляли на заседаниях Конгресса по "файлам Эпштейна" несколько раз – в январе и феврале 2026 года.