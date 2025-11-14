Трамп поручил минюсту США проверить вероятность контактов Эпштейна с Клинтоном

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министерству юстиции США проверить вероятность контактов американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации, с 42-м президентом США Биллом Клинтоном.

Также Трамп попросит проверить связи Эпштейна с бывшим министром финансов США Ларри Саммерсом, бизнесменом и одним из основателей LinkedIn Ридом Хоффманом, а также с одним из крупнейших банков JPMorgan Chase & Co.

Трамп заявил, что даст такое поручение генпрокурору Пэм Бонди, министерству юстиции и ФБР из-за того, что "демократы используют мистификацию с Эпштейном".