14 ноября 2025
последняя новость: 19:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Трамп поручил минюсту США проверить вероятность контактов Эпштейна с Клинтоном

время публикации: 14 ноября 2025 г., 19:53 | последнее обновление: 14 ноября 2025 г., 20:26
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министерству юстиции США проверить вероятность контактов американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации, с 42-м президентом США Биллом Клинтоном.

Также Трамп попросит проверить связи Эпштейна с бывшим министром финансов США Ларри Саммерсом, бизнесменом и одним из основателей LinkedIn Ридом Хоффманом, а также с одним из крупнейших банков JPMorgan Chase & Co.

Трамп заявил, что даст такое поручение генпрокурору Пэм Бонди, министерству юстиции и ФБР из-за того, что "демократы используют мистификацию с Эпштейном".

