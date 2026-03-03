Минюст РФ внес Калифорнийский университет в Беркли в реестр "нежелательных" организаций

Министерство юстиции РФ внесло Калифорнийский университет в Беркли в реестр "нежелательных" организаций.

Ранее о том, что вуз собираются объявить "нежелательным", не сообщалось. Из реестра следует, что генпрокуратура РФ объявила университет "нежелательным" 16 февраля.

Калифорнийский университет в Беркли – один из самых престижных вузов в мире. Он основан в 1868 году.

Ранее в России объявили "нежелательными" несколько образовательных учреждений, в том числе Йельский университет и Университет Джорджа Вашингтона, напоминает "Медуза".