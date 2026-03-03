x
03 марта 2026
|
последняя новость: 18:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 марта 2026
|
03 марта 2026
|
последняя новость: 18:25
03 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Минюст РФ внес Калифорнийский университет в Беркли в реестр "нежелательных" организаций

Россия
время публикации: 03 марта 2026 г., 17:42 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 17:49
Минюст РФ внес Калифорнийский университет в Беркли в реестр "нежелательных" организаций
Wikipedia.org. Фото: Falcorian

Министерство юстиции РФ внесло Калифорнийский университет в Беркли в реестр "нежелательных" организаций.

Ранее о том, что вуз собираются объявить "нежелательным", не сообщалось. Из реестра следует, что генпрокуратура РФ объявила университет "нежелательным" 16 февраля.

Калифорнийский университет в Беркли – один из самых престижных вузов в мире. Он основан в 1868 году.

Ранее в России объявили "нежелательными" несколько образовательных учреждений, в том числе Йельский университет и Университет Джорджа Вашингтона, напоминает "Медуза".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 июля 2025

Генпрокуратура РФ: Йельский университет подрывает экономические основы России