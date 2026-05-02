Иран: возобновление боевых действий "вероятно"

Согласно сообщению агентства AFP, высокопоставленный представитель центрального командования вооруженных сил Ирана Мохаммад Джафар Асади заявил в субботу, 2 мая, что возобновление боевых действий "вероятно".

Это заявление прозвучало после того, как президент Дональд Трамп отверг последнее предложение Ирана по мирному урегулированию.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не удовлетворен последним предложением Тегерана по соглашению, направленному на завершение войны.

"Они хотят заключить сделку, но меня она не устраивает", – сообщил Трамп журналистам у Белого дома, отвечая на вопрос о предложении, полученном Вашингтоном

Президент США отметил, что иранская сторона "сделала определенные шаги вперед", однако выразил сомнение в конечном успехе процесса.

"Я не уверен, что они когда-нибудь придут к цели", – добавил Трамп, вновь заявив, что руководство Ирана действует "разобщенно".

В ходе беседы с журналистами у Белого дома Трамп заявил, что на данный момент существуют только два варианта развития событий: "Либо сделка, либо мы разобьем их в пух и прах".

Напомним, администрация США прокомментировала информацию о новом предложении, поступившем от иранской стороны. В заявлении Белого дома подчеркивается: "Мы не разглашаем подробности дипломатических дискуссий. Переговоры продолжаются".

В Белом доме также добавили: "Президент Трамп ясно дал обществу понять, что Ирану никогда не будет позволено обладать ядерным оружием".

Ранее Иран через пакистанских посредников направил Соединенным Штатам пересмотренное предложение по переговорам, сообщило в пятницу, 1 мая, агентство IRNA.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран стремится к прочному миру в переговорах с Вашингтоном, несмотря на заявления высокопоставленных священнослужителей и законодателей о том, что переговоры по ядерной программе и Ормузскому проливу больше не ведутся.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщает, что новое предложение Ирана демонстрирует определенную гибкость: Тегеран готов отказаться от требования снять морскую блокаду как предварительного условия для начала переговоров.

По данным издания, Иран сделал шаг навстречу США, предложив обсудить условия открытия Ормузского пролива одновременно с получением американских гарантий прекращения ударов и снятия блокады с иранских портов. Предложение также включает готовность к дискуссии по вопросам ядерной программы в обмен на смягчение санкций.

Вместе с тем источники отмечают, что позиции сторон по-прежнему далеки друг от друга в таких ключевых вопросах, как механизм открытия Ормузского пролива и параметры ядерного соглашения.

Сообщается, что Иран дал понять посредникам о готовности направить делегацию на переговоры в Пакистан на следующей неделе, если Вашингтон проявит интерес к обсуждению новых инициатив.