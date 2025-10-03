x
03 октября 2025
03 октября 2025
Мир

В Донецкой области погиб французский фотожурналист Антони Лалликан

Война в Украине
Потери Украины/России
время публикации: 03 октября 2025 г., 21:37 | последнее обновление: 03 октября 2025 г., 21:52
ГСЧС Донецкой области

В результате удара беспилотника в районе Дружковки Донецкой области погиб французский фотожурналист Антони Лалликан, находившийся рядом журналист издания Kyiv Independent Георгий Иванченко получил ранение, сообщает ВВС.

Как сообщает глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко со ссылкой 4-ю отдельную тяжелую механизированную бригаду ВСУ, Лалликан погиб от удара российского FPV-дрона утром в пятницу.

"Медийщики работали в защитном снаряжении и в сопровождении пресс-офицера. Известный французский фоторепортер Антони Лалликан имел военную аккредитацию от агентства Hans Lucas, которое сотрудничает с известными французскими медиа, – написал Томиленко в фейсбуке. – Антони Лалликан стал уже третьим французским журналистом, убитым Россией во время полномасштабной войны в Украине".

О смерти Лалликана также сообщают Европейская и Международная федерации журналистов и Национальный профсоюз журналистов Франции. Украинская ассоциация фотографов (UAPP) написала в инстаграме, что раненый журналист Kyiv Independent находится на операции.

