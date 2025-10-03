Архиепископом Кентерберийским впервые избрана женщина

Архиепископом Кентерберийским, духовным лидером Англиканской церкви, впервые избрана женщина – 63-летняя Сара Муллали, сообщает ВВС.

Бывшая главная медсестра Национальной службы здравоохранения Великобритании Муллалли стала священнослужительницей в 2006 году, а в 2018-м была назначена первой женщиной – епископом Лондона, заняв третью по старшинству должность в Церкви Англии.

Англиканская церковь оставалась без верховного священнослужителя почти год после того, как Джастин Уэлби ушел в отставку из-за скандала, связанного с ненадлежащим реагированием на случаи насилия.

Женщины были впервые рукоположены в священство в Церкви Англии в 1994 году, а первые назначения женщин на должность епископов произошли 20 лет спустя – в 2014 году.

В соответствии с традицией имя нового архиепископа передается премьер-министру, сейчас это Кир Стармер, а затем монарху.

Стармер поприветствовал назначение Муллали, заявив: "Архиепископ Кентерберийский будет играть ключевую роль в жизни нации. Желаю ей всяческих успехов и с нетерпением жду совместной работы".