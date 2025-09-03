x
03 сентября 2025
В Праге антиизраильские надписи появились на стекле и стене еврейского магазина

время публикации: 03 сентября 2025 г., 12:58 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 13:08
В Праге антиизраильские надписи появились на стекле и стене еврейского магазина
Фото: Jewish E-shop

Вечером 2 сентября в Праге неизвестные злоумышленники совершили акт вандализма, нанеся надписи "Холокост 2025" и "Фашисты" на окно и стену магазина Jewish E-shop в районе Винограды.

Это не единственное еврейское заведение в данном районе столицы Чехии. Неподалеку от места происшествия находится школа Лаудера.

По всей видимости, магазин Jewish E-shop был выбран в качестве цели, поскольку в его оформлении используется израильская символика – "Маген Давид", флаг Израиля, а в витрине выставлены предметы с символикой ЦАХАЛа и "Мосада".

После нападения террористов на Израиль 7 октября 2023 года и начала войны "Железные мечи" во многих странах Европы заметно участились антиизраильские акции. Однако до последнего времени Прага отличалась от других еврейских столиц тем, что здесь подобных акций не происходило.

