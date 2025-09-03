Макрон призвал выдать Аббасу и другим членам палестинской делегации визы в США

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал неприемлемым решение Государственного департамента США отказать в выдаче виз председателю Палестинской администрации Махмуду Аббасу и другим членам палестинской делегации на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Мы призываем пересмотреть эту меру и обеспечить палестинское представительство, как требует соглашение о принимающей стороне" – написал Макрон в социальной сети X. Соглашение от 1947 года обязывает США выдавать визы членам делегаций, прибывающих на заседания ООН.

Напомним: во время сессии Генеральной ассамблеи Франция, Бельгия, Великобритания и Канада намерены объявить о признании палестинского государства.

По утверждению представителей израильского и американского руководства, соответствующее заявление Макрона торпедировало соглашение о возвращении заложников, продемонстрировав ХАМАСу, что поддержка Израиля на Западе слабеет.