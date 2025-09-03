Трамп: "Си Цзиньпин, Путин и Ким Чен Ын готовят заговор против США"

Президент США Дональд Трамп посвятил пост в социальной сети Truth Social торжествам в честь 80-летия со дня окончания Второй Мировой войны, которые пройдут в Пекине 3 сентября. Среди гостей председателя КНР Си Цзиньпина – президент России Владимир Путин и лидер КНР Ким Чен Ын.

"Большой вопрос – отметит ли президент Китая Си большое количество поддержки и "крови", которое США отдали Китаю, чтобы обеспечить СВОБОДУ от крайне недружественного иностранного агрессора. Многие американцы погибли в борьбе Китая за победу и славу. Я надеюсь, что их храбрости и самопожертвованию будет возданы заслуженные почести! Желаю президенту Си и прекрасному китайскому народу достойно отметить праздник. Передайте мои наилучшие пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну в то время, как вы устраиваете заговор против Соединенных Штатов Америки", – написал Трамп.

Слова американского лидера прокомментировал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Я хочу сказать, что никакие заговоры никто не устраивал, никто ничего не плел никаких заговоров. Более того, мысли даже об этом ни у кого не было, ни у кого из этих троих лидеров не было", – сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1".