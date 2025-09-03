Канцлер ФРГ Мерц: "Путин – военный преступник"

Канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу Sat1 назвал российского президента Владимира Путина военным преступником. "Возможно, он самый серьезный военный преступник нашего времени. Мы должны быть предельно четкими – к военным преступникам не должно быть снисхождения", – сказал он.

Большая часть интервью была посвящена внутриполитическим вопросам – деятельности коалиции, заявлению Мерца, что Германия больше не может позволить себе социальное государство, сберегательной системе.

Следует отметить, что Мерц и в прошлом выступал с жесткой критикой Путина и российской войны в Украине, однако настолько четкие заявления он сделал впервые.