Генштаб ВСУ: перехвачены 21 из 24 ракет, 430 из 502 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 105 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 3 сентября 2025 года российские военные выпустили по Украине 24 ракеты (16 крылатых ракет "Калибр" и восемь крылатых ракет X-101) и 502 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов.

Украинские ПВО заявляют о перехвате 21 ракеты (14 "Калибр" и 7 Х-101), 430 БПЛА, запущенных российскими военными.

Зафиксированы попадания трех ракет и 69 БПЛА в 14 локациях и падения фрагментов в 14 локациях.

Причинен значительный ущерб в Ивано-Франковской области, в Хмельницком, в Кировоградской области, в Киевской области. Есть пострадавшие.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 3 сентября на территории Российской Федерации были перехвачены 105 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Ростовской, Брянской, Калужской, Смоленской областей, над территорией Краснодарского края, над акваторией Черного моря, над акваторией Азовского моря, над Крымом. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.