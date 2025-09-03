В Мичигане подан иск против эмиссара Трампа, сравнившего ливанских журналистов с животными

Американский предприниматель ливанского происхождения Бенджамин Балут подал в федеральный суд Мичигана иск против специального представителя администрации США в Сирии и Ливане Томаса Баррака.

Иск связан со скандальным заявлением, сделанным американским эмиссаром в ходе пресс-конференции во время последнего визита в Ливан. Поднявшись на трибуну, он призвал журналистов к порядку, заявив, что, если журналисты будут вести себя как животные, он уйдет.

Балут обвиняет чиновника в злословии, а также в "колониальной риторике", которая подрывает доверие к США как международному посреднику. "США выглядит как израильский сателлит, что содействует пропаганде "Хизбаллы"", – заявляет гражданин США и Ливана.

"Когда американский посол сравнивает ливанских журналистов с животными, дипломатия превращается в колониализм. Это не государственная мудрость, а унижение. Иск касается не денег, а достоинства, суверенитета и защиты голоса Ливана за столом переговоров", – заявил предприниматель.