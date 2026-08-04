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Мир

Найдены тела более 6100 погибших в результате землетрясений в Венесуэле

Погибшие
Землетрясения
Венесуэла
время публикации: 04 августа 2026 г., 07:02 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 07:06
Найдены тела более 6100 погибших в результате землетрясений в Венесуэле
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Найдены тела более 6100 погибших в результате землетрясений в Венесуэле
AP Photo/Ariana Cubillos

Число погибших в результате серии мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, возросло до 6125 человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

По последним данным, спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми 6462 человека. Медицинскую помощь в больницах получили 60992 пострадавших. Власти передали лишившимся жилья семьям 287 новых домов, а специалисты обследовали 43679 зданий и помещений, из которых 41624 получили повреждения.

Два сильных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли на севере Венесуэлы 24 июня с интервалом менее минуты. Это стало крупнейшей сейсмической катастрофой в стране за многие десятилетия.

Мир
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