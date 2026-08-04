NYT: США и Иран обсуждают открытие Ормузского пролива, Тегеран может получить новые "рычаги"

Иран и Оман близки к соглашению о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, однако реализация этой договоренности может фактически закрепить контроль Тегерана над одним из важнейших морских путей мира. Об этом пишут Дэвид Сэнгер, Фарназ Фассихи и Эрик Шмитт в газете The New York Times.

По сведениям издания, обсуждаемая схема предусматривает, что суда, направляющиеся в Персидский залив, будут проходить по маршруту, контролируемому Ираном и проходящему вблизи его побережья, тогда как суда, покидающие залив, будут следовать по каналу у берегов Омана.

Иранские источники утверждают, что формально плата за проход взиматься не будет, однако судовладельцам придется оплачивать "сервисный сбор", который, как заявляется, должен покрывать расходы на обеспечение безопасности, экологический контроль и обслуживание судоходства. По словам двух иранских чиновников, доходы предполагается делить поровну между Ираном и Оманом.

В то же время американский чиновник, знакомый с ходом переговоров, заявил NYT, что иранская версия "не соответствует действительности". По его словам, любые временные маршруты не будут предусматривать получение разрешений от Ирана и не предполагают введения каких-либо сборов.

Как отмечает The New York Times, для президента США Дональда Трампа открытие пролива стало бы способом решить одну из наиболее острых политических и экономических проблем – восстановить движение нефтяных танкеров и торговых судов. Вместе с тем, по мнению авторов публикации, подобное соглашение может создать новую стратегическую реальность, при которой Иран получит рычаги влияния, которых у него не было до войны.

По словам иранских чиновников, даже в случае достижения договоренности Ормузский пролив останется закрытым до отмены американской морской блокады и возвращения сторон к переговорам на основе меморандума из 14 пунктов, подписанного в Исламабаде.