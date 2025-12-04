В Германии суд запретил мусульманке в хиджабе занимать должность судьи

Административный суд города Дармштадт в федеральной земле Гессен отклонил иск юристки, которой отказали в назначении судьей из-за отказа снять хиджаб во время судебных заседаний. Ей также запрещено работать прокурором.

«Мы осознаем конституционное право на свободу религиозного культа, однако считаем, что больший вес имеют другие конституционные принципы, такие, как непредвзятость суда и религиозные свободы участников процесса», - отмечается в вердикте.

Суд отмечает, что в ходе интервью перед приемом на работу ей был задан вопрос, будет ли она готова снимать хиджаб во время разбирательства. Соискательница должности судьи ответила отрицательно. Власти Гессена отказали ей, сочтя, что это противоречит нейтралитету государства и подорвет доверие общественности к судебной системе.

При этом суд подчеркнул: ограничение касается только ее контактов с участниками процесса, а не всего рабочего времени судьи. У истицы есть возможность обжаловать решение в суде высшей инстанции.