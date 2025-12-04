x
04 декабря 2025
04 декабря 2025
04 декабря 2025
последняя новость: 14:09
04 декабря 2025
Мир

Мосгорсуд утвердил приговор журналистам за сотрудничество с ФБК, среди осужденных гражданин Израиля

время публикации: 04 декабря 2025 г., 13:33 | последнее обновление: 04 декабря 2025 г., 13:33
Мосгорсуд утвердил приговор журналистам за сотрудничество с ФБК, среди осужденных гражданин Израиля
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

4 декабря Мосгорсуд признал законным приговор журналистам Reuters, Associated Press и Sota Vision, которые в апреле были осуждены Нагатинским судом Москвы по делу о сотрудничестве с "Фондом борьбы с коррупцией" (ФБК).

Приговор оставлен без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Журналистов, работавших на Reuters, Associated Press и Sota Vision, Нагатинский суд Москвы 15 апреля 2025 года приговорил к 5,5 года лишения свободы, признав их виновными в сотрудничестве с ФБК, который в России объявлен экстремистской организацией. Приговор был вынесен в отношении Антонины Кравцовой (псевдоним Фаворская), Артема Кригера, Сергея Карелина и Константина Габова..

Согласно материалам следствия, Фаворская и Кригер работали на издание Sota Vision, Габов был фрилансером Reuters, Карелин работал на Associated Press. Все четверо признаны виновными по статье "участие в экстремистском сообществе".

Первой по этому делу была задержана Антонина Фаворская в марте 2024 года после посещения могилы Алексея Навального. 27 апреля были задержаны по делу о "сотрудничестве с ФБК" Сергей Карелин и Константин Габов, в июле – Артем Кригер.

Издание "Гаарец" писало, что у Карелина есть израильское гражданство.

