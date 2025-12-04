Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1380-й день войны

Минобороны РФ 4 декабря 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка и Варачино Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Вильча, Старица и Лиман Харьковской области. ВСУ потеряли более 155 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", десять автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Кучеровка, Куриловка, Богуславка, Новоплатоновка Харьковской области, Яровая и Дробышево Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, пять боевых бронированных машин, из них четыре западного производства, 14 автомобилей и четыре склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Платоновка, Закотное, Бересток, Петровское, Константиновка и Степановка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 20 автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, аэромобильной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Гришино, Сергеевка, Торское, Вольное, Светлое, Торецкое, Белицкое, Димитров Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 490 военнослужащих, три боевые бронированные машины, из них две западного производства, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка "Paladin" производства США, пять автомобилей, а также реактивная пусковая установка "Heron" производства Хорватии и пусковая установка реактивной системы залпового огня "Град". Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, бригады теробороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Воздвижевка, Доброполье, Варваровка, Гуляйполе Запорожской области и Андреевка Днепропетровской области. Противник потерял свыше 215 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и 16 автомобилей. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Степногорск Запорожской области и Никольское Херсонской области. Уничтожены более 55 военнослужащих ВСУ, 18 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, орудие полевой артиллерии, пять складов боеприпасов и материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбито 195 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 100277 беспилотных летательных аппаратов, 638 зенитных ракетных комплексов, 26370 танков и других боевых бронированных машин, 1626 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31706 орудий полевой артиллерии и минометов, 48283 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 149200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 165 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).