Мир

Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 114 из 138 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 76 беспилотников

время публикации: 04 декабря 2025 г., 09:24 | последнее обновление: 04 декабря 2025 г., 09:24
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 4 декабря 2025 года российские военные выпустили по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М" и 138 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 114 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания двух ракет и 24 ударных БПЛА в 14 локациях. Причинен значительный ущерб в Днепропетровской, Харьковской, Одесской областях, есть пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 4 декабря на территории Российской Федерации были перехвачены 76 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Крыма и над акваторией Черного моря, над Московским регионом, над территорией Ставропольского края и Краснодарского края, над территорией Ростовской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Орловской, Рязанской, Тульской, Липецкой, Нижегородской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Поступали сведения об ударе по химическому заводу в Невинномысске (Ставропольский край). Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

