Роскомнадзор объявил об ограничении использования FaceTime в России

Роскомнадзор объявил о введении ограничений на использование сервиса FaceTime, передает ТАСС. Основания: использование FaceTime "для организации и проведения террористической деятельности".

В РКН заявляют, что FaceTime "применяют для координации террористических действий в стране, вербовки исполнителей, а также для совершения мошеннических и других преступлений в отношении граждан".

Ранее МВД России сообщало, что фиксируется рост количества мошеннических звонков с международных номеров, включая те, что совершаются через FaceTime.

FaceTime – фирменный сервис видеосвязи компании Apple, впервые представленный в 2010 году вместе с iPhone 4. Сервис предназначен для голосовых и видеозвонков через интернет и интегрирован в операционные системы iOS, iPadOS, macOS и visionOS. FaceTime использует интернет-соединение (Wi-Fi или мобильную сеть) и не тарифицируется как обычный голосовой звонок операторами связи. В большинстве сценариев звонки защищены сквозным шифрованием, что не позволяет третьим сторонам прослушивать их содержание.

Изначально FaceTime работал только между устройствами Apple, однако сейчас к звонку можно пригласить пользователей Windows и Android по ссылке через веб-браузер (гость подключается без отдельного приложения). Помимо обычных видеозвонков, сервис поддерживает групповые звонки, голосовые звонки только со звуком, обмен реакциями и эффектами, демонстрацию экрана и совместный просмотр контента (функция SharePlay) в поддерживаемых приложениях.