04 декабря 2025
04 декабря 2025
04 декабря 2025
04 декабря 2025
В России заблокировали игровую платформу Roblox

время публикации: 04 декабря 2025 г., 00:08 | последнее обновление: 04 декабря 2025 г., 00:15
В России заблокировали игровую платформу Roblox
AP Photo/ Leon Keith

Роскомнадзор ограничил доступ к популярной игровой платформе Roblox. В пресс-службе ведомства журналистам сообщили, что решение было принято в связи с распространением запрещенных или нежелательных материалов.

В Роскомнадзоре заявили, что мониторинг Roblox показал неспособность внутренней системы обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов. "Эта мера принята по причине систематического распространения на ресурсе материалов, содержащих пропаганду и оправдание экстремистской и террористической деятельности, призывов к насильственным действиям, а также информацию, связанную с тематикой ЛГБТ ", – пишет ТАСС.

Издание iGuides.ru пишет, что блокировка затронула все способы доступа к платформе – как мобильные приложения, так и веб-версию.

