Мир

Накануне визита Ольмерта и Ливни в Торонто в полицию Канады против них подана жалоба

Канада
время публикации: 03 декабря 2025 г., 23:26 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 23:30
Ципи Ливни и Эхуд Ольмерт, 2009 год
Lior Mizrahi/FLASH90

Активисты пропалестинской неправительственной организации "Фонд Хинд Раджаб" (HRF), ведущие "охоту" на израильтян за границей, подали в полицию Канады жалобу на бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта и экс-министра иностранных дел Ципи Ливни накануне их визита в Торонто. Организация обвиняет израильских политиков в военных преступлениях и преступлениях против человечности, якобы совершенных во время операции "Литой свинец" в секторе Газы в декабре 2008 года – январе 2009 года, когда они занимали официальные посты. Об этом сообщается на сайте организации.

Жалоба подана совместно с канадской правозащитной организацией CLAIHR и Палестинским центром по правам человека. Податели жалобы призвали федеральную полицию Канады, которая уже ведет расследование против израильских солдат, имеющих канадское гражданство, допросить Ольмерта и Ливни во время их визита в Торонто. "Военные преступления и преступления против человечности не имеют срока давности", – утверждают податели иска.

"Фонд Хинд Раджаб" был зарегистрирован в Брюсселе в сентябре 2024 года и является филиалом движения March 30 Movement. Его основатели заявляют, что намерены "разорвать порочный круг безнаказанности Израиля в память о Хинд Раджаб и тех, кто погиб в результате геноцида в Газе".

Хинд Раджаб – пятилетняя девочка из сектора Газы, погибшая в январе 2024 года в результате обстрела из танка машины, в которой она находилась вместе с родителями.

