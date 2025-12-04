В США отправлен в тюрьму врач, поставлявший кетамин актеру Мэтью Перри

В Калифорнии приговорен к 30 месяцам тюремного заключения врач Сальвадор Пласенсиа, который продавал кетамин актеру Мэтью Перри, звезде комического сериала "Друзья", скончавшемуся от передозировки.

44-летний медик – первый из пяти человек, которые предстали перед судом за поставки Перри наркотиков. Отмечается, что не он обеспечил артиста дозой, ставшей смертельной. При этом, согласно материалам дела, Пласенсиа хвалился, что продает "этому идиоту" кетамин по крайне завышенным ценам.

Адвокаты подсудимого Карен Голдстайн и Дебра Уайт заявляли, что их клиент, сдавший врачебную лицензию, раскаивается в содеянном. "Он не злодей, он совершил серьезную ошибку в процессе лечения средством, применяемом от депрессии", – сообщили они после вынесения приговора.

Перри был найден мертвым в своем доме 28 октября 2023 года. Причиной смерти стала передозировка кетамина, который он сначала потреблял по рецепту врача, а затем, когда количество возросло – начал закупать его у Джасвин Сангха, известной как "королева кетамина".

В августе Сангха признала себя виновной в содержании помещения для деятельности, связанной с наркотиками, трем эпизодам распространения кетамина и одном эпизоде распространения кетамина, повлекшем за собой смерть или тяжкие телесные повреждения.