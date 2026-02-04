x
04 февраля 2026
Умерла профессор Зоар Шавит, лауреат Премии Израиля в области культуры и искусства

время публикации: 04 февраля 2026 г., 17:51 | последнее обновление: 04 февраля 2026 г., 17:51
Wikipedia.org. Фото: עדי מז"ן

В среду, 4 февраля, скончалась лауреат Премии Израиля в области культуры и искусства за 2025 год Зоар Шавит. Ей было 74 года.

Зоар Шавит считалась одним из ведущих исследователей еврейской культуры и детской литературы, была почетным профессором Тель-Авивского университета, основала магистерскую программу по изучению культуры детей и юношества.

В 2009 году она была избрана в городской совет Тель-Авива и назначена советником мэра по вопросам культуры. Зоар Шавит была инициатором проекта "Поэзия в дороге", в рамках которого на плакатах, баннерах и автобусных остановках в Тель-Авиве размещались стихи известных израильских поэтов.

