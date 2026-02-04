x
Спорт

Футбол. Главным тренером тель- авивского "Маккаби" стал норвежец Ронни Дейла

Футбол
время публикации: 04 февраля 2026 г., 13:32 | последнее обновление: 04 февраля 2026 г., 13:32
Футбол. Главным тренером тель- авивского "Маккаби" стал норвежец Ронни Дейла
AP Photo/Phelan M. Ebenhack

Тель-авивский "Маккаби" возглавил норвежский специалист Ронни Дейла.

Ранее он тренировал клубы "Сремсгодсет" (чемпион Норвегии 2013 года, обладатель Кубка Норвегии 2010 года), "Селтик" (двукратный чемпион Шотландии), "Валеренга", "Нью-Йорк Сити" (победитель Восточной конференции MLS 2021 года, обладатель Кубка MLS 2021 года), "Стандард" (Льеж), "Брюгге", "Аль-Вахда" (Абу-Даби), "Атланта Юнайтед".

В первом матче под руководством норвежца "желтые" разгромили "Ирони" (Кирьят-Шмона) 4:1.

