04 февраля 2026
04 февраля 2026
Израиль

В результате столкновения грузовика и легковушки в Негеве погибла водительница

ДТП
время публикации: 04 февраля 2026 г., 17:35 | последнее обновление: 04 февраля 2026 г., 17:35
В результате столкновения грузовика и легковушки в Негеве погибла водительница
Пресс-служба МАДА

На 6-м шоссе, недалеко от поселка Лакия, произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля. Парамедики службы "Маген Давид Адом" передали, что водительница легковушки (примерно 20 лет) получила множественные травмы, от которых скончалась на месте.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
