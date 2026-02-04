В результате столкновения грузовика и легковушки в Негеве погибла водительница

На 6-м шоссе, недалеко от поселка Лакия, произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля. Парамедики службы "Маген Давид Адом" передали, что водительница легковушки (примерно 20 лет) получила множественные травмы, от которых скончалась на месте.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.