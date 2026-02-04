x
04 февраля 2026
Мир

Учительница из Мичигана установила рекорд Гиннесса, проработав в профессии 67 лет

Рекорды мира
время публикации: 04 февраля 2026 г., 12:56 | последнее обновление: 04 февраля 2026 г., 12:56
Учительница из Мичигана установила рекорд Гиннесса, проработав в профессии 67 лет
Wikipedia.org. Фото: Detroit Country Day School

90-летняя преподавательница английского языка из Мичигана установила мировой рекорд Гиннесса за 67 лет работы в классе. 2 февраля на торжественном собрании в ее честь Беверли Ханнетт-Прайс, учительница Detroit Country Day School в Беверли-Хиллз, вручили официальный сертификат Книги рекордов Гиннесса за самую продолжительную карьеру преподавателя языка среди женщин.

Среди приглашннных выступающих был ее бывший ученик – актер Кортни Б. Вэнс, обладатель премий "Тони" и "Эмми". В интервью телеканалу WXYZ-TV он отметил: "Именно она научила меня писать и ясно выражать мысли, поэтому мы до сих пор поддерживаем связь".

Ханнетт-Прайс начала преподавать в 1958 году. Среди ее бывших учеников также значатся актер Робин Уильямс и экс-глава Microsoft Стив Балмер. Во время церемонии она призналась: "Я не собираюсь выходить на пенсию. Я люблю эту школу и люблю преподавать".

