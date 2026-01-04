В Берлине восстановлено электроснабжение тысяч домохозяйств, десятки тысяч остаются без света

В Берлине восстановлено электроснабжение 7000 домохозяйств из числа пострадавших от обширного отключения электричества. Однако 38000 домохозяйств и 2000 бизнесов на юго-западе столицы ФРГ остаются обесточенными в условиях морозной погоды.

Причиной аварии стало возгорание кабельного моста над каналом Тельтов, который ведет к электростанции Лихтерфельде. Возникли также проблемы со связью и теплоснабжением, в том числе – нескольких пансионатов для пожилых. Их постояльцы переведены в другие учреждения.

Пожар ликвидирован. Полиция полагает, что речь идет об умышленном поджоге. Власти получили письмо с заявлением об ответственности, его подлинность устанавливается. Электрическая компания заявляет, что полностью восстановить снабжение удастся только к 8 января.