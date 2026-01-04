Глава британского правительства выразил сожаление о публикации поста, приветствовавшего антисемита

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в интервью BBC, что он сожалеет о публикации им постов, приветствовавших прибытие в страну выпущенного из египетской тюрьмы оппозиционного активиста Алаа Абд аль-Фаттаха.

Уже после того, как Абд-аль-Фаттах оказался в Великобритании, стало известно, что в прошлом он призывал к убийствам сионистов и британских полицейских, а также заявлял о ненависти к белым. "Я считаю убийство колониалистов, в особенности сионистов, героизмом", – говорилось в одном из них.

"Эти заявления возмутительны. И если вы считаете, что в правительстве должны были о них знать, я с вами полностью согласен. Мне должны были о них сообщить, но мне о них не сообщили", – сказал он журналистке Лоре Кюнсберг.

Неделю назад лидер консерваторов Кени Баденох и лидер партии Reform UK Найджел Фарадж призвали министра внутренних дел Великобритании Шабану Махмуд взвесить возможность лишения Абд аль-Фаттаха британского гражданства. Тому пришлось принести извинения и заявить: он осознает, насколько шокирующими и вредоносными были его слова.