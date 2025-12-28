Британский премьер приветствовал египетского активиста, призывавшего "убивать сионистов"

В Великобританию прибыл египетский оппозиционный активист Алаа Абд аль-Фаттах. Он был помилован президентом Египта Абд аль-Фаттахом ас-Сиси еще в сентябре, но только сейчас получил разрешение на выезд из страны. Британское гражданство он получил в 2021 году, находясь в заключении.

Абд аль-Фаттах был одним из лидеров "финиковой революции", которая в 2011 году привела к свержению президента Хусни Мубарака. В 2014 году он был приговорен к пяти годам лишения свободы за участие в несанкционированной манифестации. В 2019 году он был вновь арестован и в 2021 году приговорен еще к пяти годам тюрьмы. Он неоднократно объявлял голодовки.

"Я рад сообщить, что Алаа Абд аль-Фаттах вернулся в Великобританию и воссоединился с теми, кого он любит. Они ощутили огромное облегчение. Я хочу воздать должное семье Алаа, всем, кто вел борьбу за то, чтобы этот момент настал", – сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Однако представители консерваторов и партии Reform UK выступили с осуждением столь воодушевленного приветствия. Они напомнили, что в прошлом египетский оппозиционер выступал с призывами к убийству сионистов и британских полицейских.

"В то время, как число антисемитских инцидентов растет, когда еврейская община ощущает угрозу, когда полицейские находятся под таким давлением, подобное приветствие – просто гротеск. Премьер-министр не может вести себя как самостоятельный активист. Он представляет всех нас", – сообщил министр юстиции в теневом правительстве Роберт Дженрик.

Как отмечает британская Daily Mail, большинство антисемитских заявлений было сделано аль-Фаттахом в социальных сетях в 2010-2011 годах и впоследствии удалено. "Я считаю убийство колониалистов, в особенности сионистов, героизмом", – говорится в одном из них. Он также заявлял, что Холокоста не было, и призывал к убийству полицейских.