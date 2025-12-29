Под угрозой депортации из Великобритании активист, призывавший убивать сионистов, принес извинения

Лидер консерваторов Кени Баденох и лидер партии Reform UK Найджел Фарадж призвали министра внутренних дел Великобритании Шабану Махмуд взвесить возможность лишения египетского оппозиционного активиста Алаа Абд аль-Фаттаха британского гражданства.

Основанием для этого могут стать заявления, с которыми он в прошлом выступал в социальных сетях, в частности, призывая к убийству сионистов и британских полицейских. "Я считаю убийство колониалистов, в особенности сионистов, героизмом", – сообщалось в одном из них.

"Я осознаю, насколько шокирующими и вредоносными они были и приношу за это искренние извинения. Я со всей серьезностью отношусь к обвинениям в антисемитизме", – сообщил Абд аль-Фаттах, отметив, что некоторые из его заявлений были полностью извращены.

"Я потрясен тем, что об этих постах вспомнили именно сейчас, когда я впервые за 12 лет воссоединился с моей семьей, что их используют, чтобы усомниться в моей порядочности и ценностях, доходя до призывов лишить меня гражданства", – добавил он.

Абд аль-Фаттах был одним из лидеров "финиковой революции", которая в 2011 году привела к свержению президента Хусни Мубарака. В 2014 году он был приговорен к пяти годам лишения свободы за участие в несанкционированной манифестации. В 2019 году он был вновь арестован и в 2021 году приговорен еще к пяти годам тюрьмы. Британское гражданство он получил в 2021 году, находясь в заключении.