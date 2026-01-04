Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 39 из 52 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 90 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 4 января 2026 года российские военные выпустили по Украине 52 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 39 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 13 ударных БПЛА в девяти локациях и падения фрагментов в одной локации. Причинен ущерб в Харьковской области, есть пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 4 января на территории Российской Федерации были перехвачены 90 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Белгородской, Ростовской, Орловской областей, над Московским регионом. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.