Карлсон принес извинения президенту Израиля за фейковое утверждение о посещении острова Эпштейна

Консервативный американский политический обозреватель Такер Карлсон принес извинения президенту Израиля Ицхаку Герцогу после того, как в ходе интервью, записанного в аэропорту "Бен-Гурион" с послом США в Израиле Майком Хакаби, заявил, будто бы Герцог посещал "остров педофилов" Джеффри Эпштейна.

В опубликованном в сети X видео Карлсон сказал, что получил письмо из канцелярии президента Израиля, где подчеркивается: никогда не было ни встреч, ни контактов Герцога с Эпштейном. Карлсон признал, что не располагает доказательствами того, что Герцог когда-либо был на острове Эпштейна, и принес извинения за то, что "намекнул, будто знает то, чего на самом деле не знал".

По всей видимости, слух про "визит Герцога" опирался на распространявшиеся в соцсетях фейковые кадры, на которых Ицхак Герцог якобы запечатлен вместе с Джеффри Эпштейном.

Отметим, что в "файлах Эпштейна" Ицхак Герцог упоминается единожды – как лидер "Аводы", не ставший национальным лидером. Это цитата из публикации издания The New Yorker за 2014 год. Никаких сведений о контактах Герцога и Эпштейна эти файлы не содержат.