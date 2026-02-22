x
22 февраля 2026
Спорт

Фехтование. Израильтянка стала победительницей кадетского чемпионата Европы

AP Photo/Achmad Ibrahim

В Тбилиси проходит кадетский чемпионат Европы по фехтованию на шпагах (спортсмены до 17 лет).

Победительницей стала израильтянка Эмили Чтефанов.

Победа в турнире принесла ей 80 рейтинговых очков.

На втором месте чешка Адела Бартошкова.

Бронзовые медали завоевали украинка Елизавета Горбачук и Виктория никифоров (Германия).

