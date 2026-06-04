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Мир

Авиакатастрофа в Хорватии, есть жертвы

Авиакатастрофа
Хорватия
время публикации: 04 июня 2026 г., 15:03 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 15:04
Авиакатастрофа в Хорватии, есть жертвы
AP Photo

В Хорватии четыре человека погибли при крушении небольшого самолета в районе Медулина, на полуострове Истрия. Об этом сообщила местная полиция.

По данным хорватских СМИ, самолет упал неподалеку от спортивного аэродрома. На место были направлены полиция, пожарные, несколько бригад скорой помощи и спасательные службы. Медики подтвердили гибель четырех человек, находившихся на борту.

Очевидцы сообщили местным СМИ, что перед падением самолет, предположительно, потерял управление и вошел в резкое снижение. Официальная причина катастрофы пока не названа. Район падения самолета оцеплен.

Расследование обстоятельств аварии ведут полиция и авиационные службы Хорватии. Данные о личностях погибших и маршруте полета пока не опубликованы.

Мир
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