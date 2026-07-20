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Мир

Российская армия атаковала под Одессой сухогруз, десять погибших

Россия
Украина
Война в Украине
время публикации: 20 июля 2026 г., 10:34 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 10:40
Российская армия атаковала под Одессой сухогруз, десять погибших
ВМС Украины

Военно-морские силы Украины сообщили, что 19 июля недалеко от Одессы российская армия нанесла удар по сухогрузу Golden Leo, принадлежащему турецкой компании и шедшему под флагом Гвинеи-Биссау.

В судно, перевозившее кукурузу, попали три крылатые ракеты Х-59/Х-69. В результате погибли десять человек – девять членов команды и украинский лоцман. Остальные восемь членов экипажа, в который входили граждане Сирии и Индии, были спасены к ходе ночной поисковой операции.

"Мы выражаем соболезнования семьям, потерявшим близких. Мы решительно осуждаем новое военное преступление России, направленное против мирного судоходства, международной торговли и свободы навигации", – говорится в заявлении Управления портов Украины.

Мир
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