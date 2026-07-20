Праймериз в "Демократим": система выборов и шансы попасть в Кнессет

20 июля проходят праймериз в партии "Демократим". Почти 112 тысяч человек, являющихся членами этой партии, принимают участие в голосовании, которое началось в 9:00 и завершится в 19:00. Голосование электронное, члены партии могут голосовать из дома и даже находясь за рубежом.

На праймериз баллотируется 51 кандидат, однако, учитывая систему формирования списка, союз с

МЕРЕЦ и результаты опросов, лишь у немногих есть шанс при помощи праймериз быть избранными.

Напомним, что, по данным опросов, на данный момент партия "Демократим" набирает 9-10 мандатов.

Первое место в списке автоматически отдано главе партии Яиру Голану. Шестое, восьмое и 14-е места получают представители МЕРЕЦ. Глава партии Яир Голан имеет право передвинуть двух кандидатов вперёд или назад в соответствии с "интересами партии, исходя из стремления к успеху на выборах".

Список формируется на основе принципа гендерного чередования.

Ожидается, что первые места на праймериз займут действующие депутаты Гилад Карив, Наама Лазими и Эфрат Райтен. Бывшая глава партии "Авода" Мерав Михаэли в праймериз участия не принимает и не будет баллотироваться в Кнессет 26-го созыва.

Результаты праймериз будут опубликованы через час после окончания голосования.