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Израиль

Двое палестинских арабов задержаны по подозрению в поджоге в Хават-Гилад

Расследование
Иудея и Самария
Пожары
время публикации: 20 июля 2026 г., 10:35 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 10:35
Двое палестинских арабов задержаны по подозрению в поджоге в Хават-Гилад
Chaim Goldberg/Flash90

Сотрудники спецподразделения пограничной полиции и военнослужащие ЦАХАЛа задержали минувшей ночью двух палестинских арабов по подозрению в причастности к поджогу в районе Хават-Гилад в Самарии.

Последствия пожара в Хават-Гилад. Фоторепортаж из Самарии

Задержанные переданы для допроса в центральное следственное подразделение полиции округа Иудеи и Самарии. В зависимости от результатов расследования полиция решит, обращаться ли в суд с просьбой о продлении их ареста.

Пожар вспыхнул в субботу и из-за сильного ветра быстро распространился на поселение, жители которого были эвакуированы. Огнем были уничтожены или повреждены 13 жилых строений, пострадали автомобили.

После пожара полиция и Управление пожарной охраны создали специальную следственную группу. Первоначально одной из версий было возгорание из-за брошенного у дороги окурка, однако одновременно проверялась возможность преднамеренного поджога. Задержание подозреваемых само по себе пока не означает, что эта версия подтверждена.

Израиль
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