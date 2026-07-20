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Пресса

"Maaрив": ультраортодоксальные партии сорвали голосование по признанию геноцида армян

время публикации: 20 июля 2026 г., 10:44 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 10:44
"Maaрив": ультраортодоксальные партии сорвали голосование по признанию геноцида армян
Yonatan Sindel/Flash90

Партии ШАС и "Яадут а-Тора" заблокировали голосование в Кнессете по признанию геноцида армян после обращений представителей еврейской общины Азербайджана, сообщает обозреватель "Маарива" Анна Барски. Правительство Израиля единогласно одобрило признание в конце июня, однако парламентское утверждение дважды снималось с повестки и в итоге не состоялось.

В Баку предупреждали, что решение может повредить отношениям Израиля с Азербайджаном и процессу примирения Азербайджана с Арменией. В обращениях к ультраортодоксальным депутатам, как отмечается в статье, подчеркивалось стратегическое значение Азербайджана для Израиля: сотрудничество в сфере безопасности, общая граница с Ираном и поставки более 40% потребляемой Израилем нефти. Представители ШАС и "Яадут а-Тора" сообщили руководству "Ликуда", что проголосуют против, если вопрос будет вынесен на пленарное заседание.

Советники Биньямина Нетаниягу пришли к выводу, что гарантированного большинства в Кнессете нет, после чего премьер-министр решил ограничиться решением правительства.

По данным "Маарива", в настоящее время политический диалог между Израилем и Азербайджаном не ведется.

Пресса
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