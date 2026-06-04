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В Праге убит владелец казино, израильтянин Тони Баргиг

Чехия
Убийства
время публикации: 04 июня 2026 г., 11:19 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 11:37
В Праге убит владелец казино, израильтянин Тони Баргиг
AP Photo/Petr David Josek

Ранним утром в Праге был убит 54-летний израильский предприниматель Тони Баргиг, владевший в чешской столице несколькими казино. На данном этапе нет информации о мотивах преступления или о подозреваемых.

Баргиг, которого звали "королем игровых автоматов", в 2020 году был приговорен в Израиле к 15 месяцам лишения свободы и выплате штрафа в размере 350000 шекелей за незаконную деятельность в сфере азартных игр. После освобождения переехал в Европу.

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