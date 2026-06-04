Конгрессмен-республиканец обвинил Рашиду Тлаиб в поддержке террора
время публикации: 04 июня 2026 г., 10:52 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 12:03
Конгрессмен-республиканец из Огайо Макс Миллер обвинил одного из лидеров "прогрессивного" крыла Демократической партии Рашиду Тлаиб, родившуюся в семье палестинских беженцев, в поддержке террористической группировки "Хизбалла".
Заявление было сделано во время обсуждения Палатой представителей предложения Тлаиб запретить ввод американских войск в Ливан. Миллер заявил, что "Хизбалла" представляет угрозу и для США. "Но с вами эти мясники рады общаться", – сказал он.
Как пишет Politico, Тлаиб выразила возмущение, и законодатели вступили в словесную перепалку. "Вы постоянно защищаете террористов", – прокричал ей Миллер. По требованию Тлаиб эти слова были исключены из протокола.
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