В Порту сделали общественный транспорт бесплатным

Власти Порту запустили программу бесплатного общественного транспорта для жителей города. Теперь владельцы муниципальной карты Porto смогут бесплатно пользоваться большинством видов транспорта, работающих в пределах агломерации. Для участия в программе необходимо иметь действующую карту и ежегодно подтверждать право на бесплатный проезд.

Новая мера распространяется на метро, городские и пригородные автобусы, пригородные поезда, а также на фуникулер Гиндайш. В дальнейшем в программу планируют включить и речное сообщение между Порту и Вила-Нова-ди-Гая. Таким образом, жители смогут свободно перемещаться по всему региону, используя единую транспортную сеть.

Изначально городские власти рассчитывали запустить программу только в начале 2027 года, однако позже решили ускорить ее внедрение. Бесплатный транспорт был одним из главных предвыборных обещаний мэра Педру Дуарте. По мнению администрации города, отмена платы за проезд должна побудить больше людей отказаться от личных автомобилей в пользу общественного транспорта, что поможет снизить загруженность дорог и улучшить экологическую ситуацию.

Однако решение вызвало неоднозначную реакцию. Представители соседних муниципалитетов считают, что программа создает неравные условия, поскольку воспользоваться ею могут только жители Порту. При этом ежедневно в город приезжают тысячи людей из других населенных пунктов на работу, учебу или по личным делам, и для них стоимость проезда остается прежней.

Сам мэр признает, что бесплатный проезд не станет универсальным решением транспортных проблем. Поэтому власти намерены одновременно инвестировать в развитие городской инфраструктуры, в том числе расширять сеть выделенных полос для общественного транспорта, чтобы сделать поездки быстрее и удобнее. По замыслу администрации, сочетание бесплатного проезда и модернизации транспортной системы должно повысить популярность общественного транспорта и сократить количество автомобилей на улицах города.