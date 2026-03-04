Власти Австралии планируют предоставить сотрудникам законное право работать из дома

После заявления властей штата Виктория о планах законодательно закрепить удаленный формат занятости, ряд крупнейших компаний Австралии могут быть обязаны по закону позволять сотрудникам работать из дома два дня в неделю, пишет Financial Time. В столице штата – Мельбурне, одном из крупнейших городов страны, расположены офисы таких крупных работодателей, как BHP, Rio Tinto, ANZ, Telstra, а также крупнейшие пенсионные фонды.

Лейбористское правительство штата предложило норму, по которой работники государственного и частного секторов получат юридически закрепленное право трудиться дистанционно два дня в неделю – при условии, что специфика их работы это позволяет. Вступление закона в силу запланировано на сентябрь, а малым предприятиям дадут дополнительное время для адаптации к новым требованиям.

Премьер-министр штата Джасинта Аллан отметила, что удаленная работа приносит пользу семьям: она помогает экономить время и средства, а также облегчает родителям возможность совмещать работу и заботу о детях. Осенью правительство ждут выборы, и реализация закона о защите права на удаленную работу станет одним из ключевых пунктов предвыборной программы.

Тема дистанционной занятости уже вызывала политические споры на федеральном уровне. В ходе прошлогодней кампании оппозиционная либеральная партия Австрали предлагала отказаться от гибких форм занятости в государственном секторе и обязать сотрудников работать в офисе пять дней в неделю. Однако эта инициатива была отозвана спустя месяц из-за негативной реакции общества. Пока неизвестно, будет ли либеральная оппозиция Виктории оспаривать новый законопроект.

Инициатива правительства появилась на фоне призывов некоторых руководителей вернуть сотрудников в офисы. В частности, глава ANZ Нуно Матос заявил, что низкая посещаемость рабочих мест может повлиять на размер премий в банке. Представители бизнеса предупреждают, что новые правила могут привести к перетоку рабочих мест в другие штаты и осложнить борьбу с проблемой низкой производительности труда в стране. Хотя крупные компании уже в значительной степени внедрили гибкие форматы занятости, для малых предприятий переход может оказаться более сложным. Организациям с численностью до 15 сотрудников будет предоставлена отсрочка – до июля следующего года.