Взрыв в британском Бристоле: двое погибших, среди пострадавших – ребенок

Два человека погибли и еще трое пострадали при взрыве, который произошел в жилом доме в британском Бристоле. Погибшие – мужчина и женщина, среди пострадавших ребенок. Происшедшее не квалифицируется как теракт.

Глава полиции округа Эвон и Сомерсет Матт Эббс сообщил, что речь идет о "бытовом инциденте". В то же время правоохранители отмечают: обстоятельства взрыва "подозрительные", а расследование "сложное и деликатное".

Причина взрыва на данный момент не называется.